Исламхан возвращается? Назван возможный новый клуб

Стало известно, где может продолжить карьеру 32-летний казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан, передают Vesti.kz.

По данным AmanVIBE, Исламхан близок к подписанию контракта с ФК "Иртыш" (Павлодар).

Отметим, что футболист из-за травмы полностью пропустил сезон 2025 года, несмотря на то что числился игроком "Турана", а затем "Астаны".

В текущее межсезонье его связывали с переходом в разные клубы — "Окжетпес", "Кайсар" и тот же "Иртыш". Павлодарская команда вернулась в число участников казахстанской премьер-лиги, заняв второе место в первой лиге.

За свою карьеру Исламхан выступал за родной "Тараз", российскую "Кубань", "Кайрат", "Астану", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана полузащитник провёл 56 матчей и забил четыре гола.

