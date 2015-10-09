Бауыржан Исламхан договорился о контракте с 7-кратным чемпионом

Появились новые подробности по поводу будущего 32-летнего казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана, передают Vesti.kz.

По данным источника, Исламхан не перейдёт в павлодарский "Иртыш", как сообщалось ранее. Отмечается, что он договорился о продлении контракта с "Астаной" и присоединится к столичной команде на сборах в ОАЭ.

Отметим, что футболист из-за травмы полностью пропустил сезон 2025 года, несмотря на то что числился игроком "Турана", а затем "Астаны".

В карьере Исламхана были такие клубы, как "Тараз", "Кубань" (Россия), "Кайрат", "Астана", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл 56 матчей и забил четыре гола.

"Астана" — 7-кратный чемпион Казахстана. В предыдущем сезоне команда финишировала на втором месте в таблице КПЛ.

