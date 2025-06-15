Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян оценил выступление своей команды в игре с "Окжетпесом". Домашняя встреча прошла в рамках 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Астане и завершился волевой победой "Астаны" со счетом 5:2.

- Много говорили перед игрой, что после такой длительной паузы важно сразу включиться в игру. Но в первые 20 минут сборники не включились. Может, кто-то хотел экшена, но я не хотел.

Хорошо, что вернулись быстро в игру, хорошие сложные голы забили. Во втором тайме забили четвертый гол, но не понравилось, что после этого бросили играть в футбол.

Пришлось перестроиться, но после пятого гола игру успокоили. Нам было важно победить, особенно после того, как конкуренты потеряли очки.