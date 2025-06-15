Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян оценил выступление своей команды в игре с "Окжетпесом". Домашняя встреча прошла в рамках 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Астане и завершился волевой победой "Астаны" со счетом 5:2.
- Много говорили перед игрой, что после такой длительной паузы важно сразу включиться в игру. Но в первые 20 минут сборники не включились. Может, кто-то хотел экшена, но я не хотел.
Хорошо, что вернулись быстро в игру, хорошие сложные голы забили. Во втором тайме забили четвертый гол, но не понравилось, что после этого бросили играть в футбол.
Пришлось перестроиться, но после пятого гола игру успокоили. Нам было важно победить, особенно после того, как конкуренты потеряли очки.
- Здесь нужно отдать должное фонду. Вопросы еще не все решены, но они решаются. Руководители фонда переживают, чтобы все вопросы решились.
Через неделю мы играем в Актобе. Самое важное - не повторять тех ошибок, которые были допущены сегодня. Мы очень многое им позволили, они ударов 15 по нашим воротам нанесли.
Отметим, что в таблице КПЛ "Астана" вырвалась на чистое первое место, набрав 30 очков. Что касается "Окжетпеса", то синегорцы замыкают топ-5 с 20 баллами.