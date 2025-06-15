КПЛ
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Бабаян указал на ошибки "Астаны" и высказался о финансовых вопросах клуба

©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян оценил выступление своей команды в игре с "Окжетпесом". Домашняя встреча прошла в рамках 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Астане и завершился волевой победой "Астаны" со счетом 5:2.

- Много говорили перед игрой, что после такой длительной паузы важно сразу включиться в игру. Но в первые 20 минут сборники не включились. Может, кто-то хотел экшена, но я не хотел.

Хорошо, что вернулись быстро в игру, хорошие сложные голы забили. Во втором тайме забили четвертый гол, но не понравилось, что после этого бросили играть в футбол.

Пришлось перестроиться, но после пятого гола игру успокоили. Нам было важно победить, особенно после того, как конкуренты потеряли очки.

 - "Астана" одержала четыре победы подряд, вырвалась на первое место, все финансовые вопросы закрыты. Что теперь может помешать команде удержаться на лидирующей строчке?

- Здесь нужно отдать должное фонду. Вопросы еще не все решены, но они решаются. Руководители фонда переживают, чтобы все вопросы решились.

Через неделю мы играем в Актобе. Самое важное - не повторять тех ошибок, которые были допущены сегодня. Мы очень многое им позволили, они ударов 15 по нашим воротам нанесли.

Отметим, что в таблице КПЛ "Астана" вырвалась на чистое первое место, набрав 30 очков. Что касается "Окжетпеса", то синегорцы замыкают топ-5 с 20 баллами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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