Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура КПЛ. На своем поле столичные встречались с гостями из "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился победой хозяев со счетом 3:0. Хет-трик в составе победителей оформил хорватский лидер команды Марин Томасов.

- Тяжело вкатывались в игру. Наверное, пауза на матчи сборных сказалась. Но к 15-й минуте нащупали игру и играли в тот футбол, в который хотели. Немножко хромала реализация, но вовремя забили второй гол. Не понравилось, что во втором тайме каждый на 10-15 процентов позволил себе расслабиться. Марин Томасов, конечно, молодец - он игрок матча. Все голы классные. Хотелось бы его поздравить.

- Мы знали, что у нас будет пространство при стандартах. Но расслабляться надо после гола, а не из-за количества опасных моментов. Нужно над этим работать.

- Перед матчем с "Кызыл-Жаром" у Яна была температура. Я предупреждал игроков, чтобы они внимательно за собой следили. В той игре вышел Шомко и показал свою игру. Последние недели сборников не было в нашем составе, это тоже сыграло роль.

- Он получил пару тренировок с нами, когда делал визу для игры за сборную, еще пару недель назад. Это было просто для поддержания его формы. Но все остальное - это не так. У него был действующий контракт в Турции до лета, а еще пару вариантов для продолжения карьеры. Но если он все же вернется в Казахстан, то, надеюсь, у него один вариант здесь (улыбается).

- В первом тайме ваши подопечные нанесли 22 удара. Но чего не хватает в атаке для улучшения реализации? Дмитрий Шомко второй раз подряд появляется в старте, оставляя на скамейке запасных Яна Вороговского . Ян все еще далек от оптимальной формы, или же ему нужна была передышка после игр за сборную?- Будет ли Абат Аймбетов подписан клубом? Ранее появилась информация, что он находится в расположении вашей команды.

После этой победы "Астана" вновь оказалась в числе лидеров турнирной таблицы с семью набранными баллами. "Жетысу" же потерпел первое поражение в сезоне после двух подряд ничейных исходов.