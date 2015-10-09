Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Аутсайдеры столкнулись в борьбе за "казахского Златана"

Токтар Жангылышбай (справа).

Бывший нападающий сборной Казахстана Токтар Жангылышбай в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний форвард оказался не нужен петропавловскому "Кызылжару", в котором забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах КПЛ-2025.

Ранее Жангылышбай вел переговоры с "Иртышом", однако павлодарцы отказались подписывать контракт.

В настоящее время представители нападающего ведут диалог с двумя клубами – жезказканским "Улытау", спасшимся от вылета из премьер-лиги и "Таразом", не сумевшим решить задачу выхода в КПЛ в минувшем сезоне.

За его гол в сезоне-2019 в ворота "Астаны" Токтара окрестили "казахским Златаном". Тот мяч был признан лучшим в сезоне.

За свою карьеру нападающий защищал цвета таких клубов, как родной "Шахтер", "Актобе", "Кайрат", "Тобол", "Жетысу", "Кайсар" и других. За сборную Казахстана Жангылышбай сыграл семь игр.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

