Аутсайдеры столкнулись в борьбе за "казахского Златана"

Бывший нападающий сборной Казахстана Токтар Жангылышбай в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний форвард оказался не нужен петропавловскому "Кызылжару", в котором забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах КПЛ-2025.

Ранее Жангылышбай вел переговоры с "Иртышом", однако павлодарцы отказались подписывать контракт.

В настоящее время представители нападающего ведут диалог с двумя клубами – жезказканским "Улытау", спасшимся от вылета из премьер-лиги и "Таразом", не сумевшим решить задачу выхода в КПЛ в минувшем сезоне.

За его гол в сезоне-2019 в ворота "Астаны" Токтара окрестили "казахским Златаном". Тот мяч был признан лучшим в сезоне.

За свою карьеру нападающий защищал цвета таких клубов, как родной "Шахтер", "Актобе", "Кайрат", "Тобол", "Жетысу", "Кайсар" и других. За сборную Казахстана Жангылышбай сыграл семь игр.

