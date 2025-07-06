Аутсайдер КПЛ подписал экс-защитника сборной Казахстана

Защитник Рауан Орынбасар, ранее выступавший за сборную Казахстана, стал игроком туркестанского "Турана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

27-летний футболист является воспитанником "Жетысу", в составе которого провел 65 матчей и забил три мяча. В начале нынешнего сезона он пополнил ряды "Иртыша", где сыграл 13 игр и отличился дважды. 1 июля стало известно о его расставании с павлодарским клубом.

В 2019 году Орынбасар впервые вышел на поле в составе национальной сборной, появившись на замену в товарищеском поединке против Молдовы (1:0) под руководством Михала Билека.