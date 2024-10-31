"Астану" дотащат до золота"? Судья разобрал пенальти в скандальном матче

Накануне состоялся пересенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz. Исход встречился решился в дополнительное время, когда столичный клуб реализовал пенальти (второй за игру) и вырвал победу - 3:2. Однако судейство и назначенный 11-метровый вызвали вопросы.

Так, журналист Михаил Козачков считает, что "судьи помогают "Астане".

"К 80 минуте счет был ничейным - 1:1, но потом "Астана" получила шанс на пенальти и вышла вперед - 2:1. А на 96-й минуте игроки "Атырау" сумели отыграться! И после этого спустя пару минут, когда закончилось даже компенсированное время, был назначен еще один 11-метровый, снова в ворота "Атырау". Случилось это на 100-й минуте матча. Эпизод разобрал телеграм-канал "Але, Рэф", который ведет бывший судья. И он уверен - нет тут никакой точки. Думаю, таким темпом "Астану" дотащат до золотых медалей", - написал Козачков в своем телеграм-канале.

Отметим, что судья матча Рустам Омаров добавил ко второму тайму шесть минут, а спорный эпизод, приведший ко второму пенальти, случился на 99-й минуте. Вот что по этому моменту пишет "Але, Рэф":

"На мой взгляд, мяч в руку попадает, но она не увеличивает тело неестественным образом. Максимально близко к телу, практически прижата. Чуть согнута в локте, но для прыжка это нормально. Также нет движения руки к мячу. Движение руки есть уже после попадания мяча. Но это также не повод для пенальти. На наш взгляд, пенальти назначен ошибочно. Также ошибочно вмешательство ВАР в эпизод. У видеоарбитра нет оснований для подобного вмешательства".

Как итог, "Астана" за два тура до финиша вышла в лидеры, опережая на два балла идущий вторым "Кайрат".