В "Астане" прокомментировали трансферы игроков сборной Казахстана из "Актобе" и "Тобола"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:37
©КФФ

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему возможных переходов в столичный клуб двух игроков сборной Казахстана - Армана Кенесова и Александра Марочкина

"Кенесов интересный футболист, но честно говоря, я не в курсе. Я не сторонник обсуждать слухи. По Марочкину могу подтвердить, что "Астана" в нем заинтересована, это правда, но пока не более того. Думаю, он интересен не только нам. 

В целом, мы бы хотели усилить одну-две позиции перед стартом Лиги чемпионов. Но вопрос финансирования самый главный сейчас. Сложно что-то прогнозировать, поскольку рынок сейчас таков, что за хорошего футболиста надо много платить", - заявил Григорий Константинович. 

Добавим, что ранее "Актобе" опроверг информацию об уходе Армана Кенесова, по заявлению пресс-службы игрок сборной Казахстана находится в расположении команды Андрея Карповича. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу Кенесов Арман

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:39
КПЛ
"У нас нет времени праздновать успехи сборной". Бабаян - об "Астане" в ЛЧ, трансферах и ошибках в управлении
Вчера , 22:37
КПЛ
В "Астане" прокомментировали трансферы игроков сборной Казахстана из "Актобе" и "Тобола"
Вчера , 16:36
КПЛ
Переход в "Астану"? В "Актобе" сделали заявление о полузащитнике сборной Казахстана
Вчера , 13:23
КПЛ
Игрок сборной Казахстана переходит в "Астану": что известно на данный момент
20 июня, 22:30
КПЛ
Воспитанник "Барселоны" обратился к российскому клубу после возвращения в "Кайрат"
17 июня, 22:00
КПЛ
Жоао Пауло помог "Кайрату" обыграть "Жетысу"
17 июня, 20:30
КПЛ
Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче отбора на Евро-2024
16 июня, 12:00
КПЛ
Вратарь "Тобола" может сменить чемпионат Казахстана на РПЛ
15 июня, 20:01
КПЛ
Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ
15 июня, 18:43
КПЛ
Вернется в РПЛ? Российский защитник сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»