В "Астане" проблемы на финише гонки за чемпионство КПЛ: команда потеряла ключевого игрока

"Астана" лишилась ключевого игрока на длительный срок. Литовский защитник Кипрас Кажуколовас получил тяжёлую травму на тренировке. Корреспондент Vesti.kz - о том, как это отразится на "Астане" в заключительной части сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

24-летний защитник Кажуколовас с прошлого сезона выступает в "Астане". Практически сразу ему удалось стать основным игроком команды. И сейчас, за пять туров до конца чемпионата, футболист получил разрыв крестообразной связки колена. Этот сезон для него точно завершён, а ещё понадобится время на восстановление в начале следующего года.

Бабаян делает ставку на опыт - Марочкин снова в деле

В недавнем матче с "Кайсаром" (5:1) главный тренер астанчан Григорий Бабаян вернул в стартовый состав 35-летнего Александра Марочкина. В текущем сезоне это был лишь 11-й выход казахстанца на поле с первых минут. И, надо сказать, вошёл в игру он неплохо, ведь уже на 19-й минуте открыл счёт в матче. Ту игру Кажуколовас пропускал, он уже был травмирован.

Теперь дуэт Бранимира Калаицы и Марочкина должен остаться основным на последние пять игр этого сезона. Сейчас столичные делят первую строчку с "Кайратом", имея по 46 очков в активе, но у "Тобола" 44 балла и матч в запасе, поэтому по потерянным очкам они впереди.

В последних матчах КПЛ-2025 "Астану" ждут домашние игры с "Елимаем" (14 сентября) и "Актобе" (19 октября), а также выездные матчи с "Тоболом" (19 сентября), "Окжетпесом" (28 сентября) и "Кайратом" (26 октября).

Травма игрока "Астаны" - потеря для сборной Литвы

Помимо матчей за клуб, Кажуколовас пропустит и игры сборной в квалификации ЧМ-2026. В ближайшие дни его партнёры по национальной команде сыграют домашние матчи с Мальтой и Нидерландами, а в октябре и ноябре встретятся с Финляндией и Нидерландами на выезде, а также с Польшей и Израилем дома.

Во всех четырёх матчах литовской сборной в этом году Кажуколовас выходил в стартовом составе и играл без замен. Поэтому для национальной дружины это серьёзная потеря.

Стоит отметить, что за всё время своей карьеры в "Астане" (длится она более полутора лет) - это первая серьёзная травма для Кипраса. Суммарно за два сезона он провёл в составе столичных 58 матчей и забил три гола. В 2025 году на его счету 22 игры за казахстанский клуб.

Отметим, что из свободных центральных защитников в "Астане" есть только 20-летний воспитанник клуба Санжар Ануаров . Также в центре обороны, при необходимости, могут сыграть Алекса Аманович Марат Быстров . Однако первый является основным игроком в центре поля, а второй в этом сезоне провёл всего 185 минут во всех турнирах за "Астану".

Также добавим, что срок действия контракта Кажуколоваса с "Астаной" истекает в декабре этого года. Существует вероятность, что литовец больше не сыграет за казахстанский клуб, если стороны не пролонгируют соглашение. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро (440 миллионов тенге).