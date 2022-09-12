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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Астане" подтвердили отставку Благоевича и назвали имя нового тренера

В "Астане" подтвердили отставку Благоевича и назвали имя нового тренера
©ФК "Астана"

Руководство "Астаны" решило сменить главного тренера за семь туров до конца чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Срджан Благоевич покидает свой пост, а на его место приглашен Григорий Бабаян.

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Ранее казахстанский специалист уже работал в структуре "Астаны" с 2013 по 2018 год.

"Григорий Бабаян представлен в качестве нового главного тренера "Астаны". Детали контракта будут известны позже", - заявил спортивный директор столичного клуба Аскар Абильдаев. 

В июне 2022 года Бабаян покинул тренерский штаб московского ЦСКА, а затем высказался о работе в РПЛ. 

Добавил, что Благоевич возглавлял "Астану" с января 2022 года. Под его руководством команда расположилась на втором месте в КПЛ, вышла в полуфинал Кубка Казахстана и вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39
2 Астана 19 11 4 4 42-17 37
3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32
4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30
5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30
6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28
7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26
8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25
9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23
10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23
11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21
12 Туран 18 4 7 7 15-23 19
13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18
14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14

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Метки:
Астана ФК КПЛ Бабаян Григорий

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