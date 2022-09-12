В "Астане" подтвердили отставку Благоевича и назвали имя нового тренера

Руководство "Астаны" решило сменить главного тренера за семь туров до конца чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Срджан Благоевич покидает свой пост, а на его место приглашен Григорий Бабаян.
Ранее казахстанский специалист уже работал в структуре "Астаны" с 2013 по 2018 год.
"Григорий Бабаян представлен в качестве нового главного тренера "Астаны". Детали контракта будут известны позже", - заявил спортивный директор столичного клуба Аскар Абильдаев.
В июне 2022 года Бабаян покинул тренерский штаб московского ЦСКА, а затем высказался о работе в РПЛ.
Добавил, что Благоевич возглавлял "Астану" с января 2022 года. Под его руководством команда расположилась на втором месте в КПЛ, вышла в полуфинал Кубка Казахстана и вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций.
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