"Насладится триумфом". Названы сроки поединка Рахмонова с Чимаевым

Президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала высказался о потенциальном противостоянии Шавката Рахмонова (16-0) и Хамзата Чимаева (12-0), передает корреспондент Vesti.kz. Он считает, что конкуренты должны пройти еще несколько боев до очной встречи.

Карабала признался, что только казахстанец сможет остановить топового конкурента.

"Такое ощущение, что весь мир говорит об этом бое, - написал Карабала. - На самом деле, у обоих еще есть с кем подраться, и думаю, что в конце следующего года они все-таки встретятся.

Сейчас нужно просто дать Чимаеву насладиться триумфом. Уверен, это будет мощная битва, у меня такое чувство, что кроме Шавката никто не остановит Хамзата".

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал продолжение карьеры Чимаева, который досрочно выиграл у своего последнего конкурента.

В Казахстане выбрали оптимального соперника для Чимаева в UFC

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!



