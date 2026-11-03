Хавбек "Астаны" Иван Башич был признан лучшим полузащитником сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Он был незаменимым лидером центра поля в стане столичных, а также стабильно выступал в составе сборной Боснии и Герцеговины, в том числе на ЧМ-2026. Корреспондент Vesti.kz не исключает, что Башич уже не вернётся в нашу страну.

24-летний игрок вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего полузащитника сезона вместе со своим одноклубником Бауыржаном Исламханом, а также хавбеком "Ордабасы" Давидом Абагной. В итоге голосовавшие сошлись во мнении, что именно босниец заслужил стать лауреатом этой награды.





Башича не было на церемонии, а в клубе намекнули на уход

Игрок не присутствовал на вечере KFF Awards, который состоялся 2 ноября в Астане. Вместо него награду в итоге получил генеральный директор столичного клуба Алтай Даумов. В своей благодарственной речи он не исключил, что Башич покинет "Астану" уже этой зимой.

"Я хочу принять эту награду от его имени. У него был очень непростой сезон, всё-таки не каждый год удаётся сыграть на чемпионате мира, выйти в плей-офф. Первый игрок в нашей лиге, который удостоился этой чести, причём он не был там статистом, показывал действительно хороший футбол. Большая благодарность тренерскому штабу за то, что они готовят игроков, которые достойно представляют нашу КПЛ на международной арене. Непростой сезон был для "Астаны". Бауыржан Исламхан, я думаю, не меньше Башича заслужил эту награду, но победитель должен быть один. Очень постараюсь вручить ему награду лично. Если не получится (здесь), и он перейдёт в другой клуб, в европейский гранд, то постараюсь передать ему там", - сказал Даумов прямо на сцене.





У Башича контракт с "Астаной", но его хотят европейцы

Несколько дней назад боснийские СМИ сообщали о том, что сразу три клуба из топовых европейских чемпионатов хотят заполучить полузащитника "Астаны". Среди заинтересованных клуб АПЛ "Халл Сити" (11-е место в этом сезоне), представитель Лиги 1 "Страсбур" (13-е место) и команда Серии А "Удинезе" (19-е место). Здесь особенно выделяется "Халл Сити", так как команду тренирует Сергей Якирович, который хорошо знает Башича по совместной работе в 2021-2022 годах.

Однако в этой информации, которую подхватили многие казахстанские СМИ, есть неточность. Она заключается в сроке действия контракта Башича с "Астаной". Если боснийцы уверены, что договор рассчитан до 2026 года, то фактически он действует ещё два с половиной года, до лета 2028-го.

А это значит, что если Башич и уйдёт из "Астаны", то только за компенсацию, которая устроит столичный клуб. На данный момент именно Иван является самым дорогостоящим футболистом премьер-лиги - Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро (760 миллионов тенге).

Но это лишь рыночная стоимость. Понятно, что сама "Астана" захочет продать боснийца подороже, тем более спрос на него есть. Этой осенью уже была информация, что клуб желает продать игрока за три миллиона евро (более 1,5 миллиарда тенге).



С учётом того, что даже гендиректор "Астаны" публично не исключает возможного ухода Башича, вероятность того, что он больше не вернётся в Казахстан в качестве игрока клуба КПЛ - существенная.

Напомним, что Башич с 2023 года играет за сборную Боснии и Герцеговины. Он провёл за команду 24 матча. На ЧМ-2026 игрок "Астаны" отметился голевой передачей в матче групповой стадии против Катара (3:1). А в недавних матчах Лиги наций он сначала сделал ассист в игре с Румынией (4:2), а затем забил победный гол в ворота Польши (1:0).

В "Астану" он перешёл свободным агентом летом 2025 года. В 39 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и сделал четыре результативных паса. При этом он так и не выиграл ни одного трофея с командой, ограничившись серебром и бронзой КПЛ, и не сыграл в основных этапах еврокубков.

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