"Астана" выступила с заявлением про Исламбека Куата

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:27
©ФК "Астана"

В "Астане" определились с будущим футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата, который ранее был отстранен от работы с основой столичной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Исламбек Куат вернулся к тренировкам с основной командой "Астаны", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Куат был отправлен в дубль "Астаны" в апреле нынешнего года. После матча с "Акжайыком" у полузащитника возник конфликт с французским легионером Жереми Манзорро, по итогам этой ситуации бывший тренер астанчан Срджан Благоевич принял решение отстранить Куата от основы.

Не исключено, что уже в ближайшем матче 21-го тура чемпионата страны против "Турана", который состоится 2 октября, он снова сыграет за первую команду, которую возглавил Григорий Бабаян.

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Метки:
Куат Исламбек Астана ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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