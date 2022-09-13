"Астана" представила нового главного тренера

"Астана" официально объявила о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013-2018 годы, сменил на этом посту Срджана Благоевича.
С сербским тренером "Астана" досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего "Актобе" на два очка.
При Бабаяне "Астана" становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.
Ранее стало известно, что в "Астану" вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.
Что касается 42-летнего Бабаяна, то он покинул тренерский штаб московского ЦСКА.
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