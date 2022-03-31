"Астана" вышла с предложением на Исламхана и получила ответ

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан не захотел присоединиться к футбольному клубу "Астана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Айдын Кожахмет, "Астана" предложила Исламхану поддерживать форму в своей команде до конца дисквалификации. Но экс-капитан "Кайрата" отклонил это предложение.

Напомним, 29-летний игрок отбывает двухгодичную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата. Сейчас он поддерживает форму самостоятельно. Ранее в руководстве "Кайрата" не исключали возвращение хавбека.

Исламхан посетил ответный матч сборной Казахстана против Молдовы, а после игры поздравил главного тренера и футболистов с победой.