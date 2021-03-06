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"Астана" и "Тобол" назвали составы на финал Суперкубка Казахстана

"Бронза" досталась "Кайрату".

"Астана" и "Тобол" назвали составы на финал Суперкубка Казахстана
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольные клубы "Астана" и "Тобол" определились с составами на финал Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Туркестане и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Состав "Астаны":

Состав "Тобола":

Напомним, что в 1/2 финала "Астана" победила "Шахтер" (2:0), а "Тобол" в серии пенальти переиграл "Кайрат" (3:3, 4:2). В матче за третье место победил алматинский клуб.

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Астана ФК Суперкубок Казахстана

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