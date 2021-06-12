"Астана" - "Тобол". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ

Предстоящий матч лидеров OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу "Астаны" и "Тобола" интересен благодаря многим факторам. Один из них - это тесная между клубами связь, выраженная в частом обмене игроками. В рядах соперников достаточно исполнителей, защищавших цвета обеих команд. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает об этом.

В составе "Астаны" три футболиста в разное время выступали за "Тобол". Это Дмитрий Непогодов, Роман Муртазаев и Марк Гурман.

Нынешний основной вратарь столичных казахстанский этап карьеры начинал в костанайском клубе. За "Тобол" играл в сезонах-2017 и 2018. На его счету 68 матчей за северян во всех турнирах. Своей игрой в составе костанайцев заслужил приглашения в сборную Казахстана.

После "Тобола" и до перехода в "Астану" находился в аренде в "Ордабасы", став в 2019 году лучшим вратарем сезона.

Муртазаев выступал за "Астану" с 2017 года. В сезоне-2020 присоединился к "Тоболу". Провел 17 матчей в чемпионате, забил два гола и стал серебряным призером КПЛ.

В этом году вернулся в столичный клуб. Сейчас на его счету четыре мяча в 14 играх.

Гурман в середине сезона-2016 перешел из "Астаны" в "Тобол". За два года сыграл за костанайцев 15 матчей и даже защищал цвета клуба во второй лиге. Почти год казахстанский футболист не выступал из-за травмы, перенеся операцию в Италии. Примечательно, что первый матч после восстановления осенью 2017 года провел против "Астаны".

В начале 2018-го ушел в "Кайсар", где выступал вплоть до перехода в столичный клуб в феврале текущего года.

Что касается "Тобола", то здесь не только игроки, но и главный тренер Григорий Бабаян оставил свой след в "Астане".

Большая часть его тренерской карьеры прошла в столичном клубе, где он и состоялся как специалист, помогая таким наставникам, как Станимир Стойлов, Роман Григорчук, Мирослав Беранек, Иоан Андоне и Олег Протасов.

Несколько раз Бабаян самостоятельно вел работу в клубе в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В 2018 году привел "Астану" к чемпионству и стал лучшим тренером сезона. В конце 2019-го возглавил "Тобол", приведя клуб к "серебру" в КПЛ-2020 и победе в Суперкубке Казахстана-2021.

Из числа нынешних футболистов "Тобола" за "Астану" играли Александр Мокин, Сергей Малый, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген и Азат Нургалиев.

Мокин выступал за столичный клуб с 2016 года, уйдя из "Астаны" в конце сезона-2019. Голкипер провел 57 матчей во всех турнирах и четыре раза становился чемпионом страны. В 2020-м присоединился к "Тоболу".

Малый несколько раз переходил в "Астану". И однажды проделал путь туда из "Тобола". Произошло это в июле 2017 года после окончания аренды в костанайском клубе. До этапа карьеры в "Тоболе" с июля 2016-го играл за столичный клуб.

После костанайской команды защитник сборной Казахстана до конца сезона-2019 выступал за "Астану", затем была аренда в "Ордабасы". А в сезоне-2020, в период остановки чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса, вернулся на несколько месяцев в столичный коллектив, а в июле прошлого года уже на правах свободного агента перешел в "Тобол".

Всего Малый провел за "Астану" 47 матчей и забил три мяча. В составе столичного клуба становился трехкратным чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок страны.

Мужиков выступал за "Астану" с 2014 года. В 2015-м полузащитник на полгода ездил в "Кайсар", но снова вернулся в стан чемпиона. С "Астаной" шесть раз становился победителем чемпионата страны и выступал в групповой стадии Лиги чемпионов/Лиги Европы.

На его счету 188 матчей за "Астану" и 19 забитых голов.

В сезоне-2020 Мужиков перешел в "Тобол". Один из его мячей помог костанайцам обыграть "Астану" (2:0).

Тагыберген выступал за "Астану" в сезонах-2016 и 2017. При этом казахстанский полузащитник в 2017 году несколько месяцев на правах аренды защищал цвета "Тобола".

За столичный клуб провел 49 встреч и забил шесть мячей.

На его счету два чемпионства и победа в Кубке Казахстана в составе "Астаны".

Нынешний капитан "Тобола" защищал цвета "Астаны" во второй половине сезона-2016. В столичном клубе Нургалиев был на правах аренды будучи игроком "Ордабасы". Он заметно усилил игру команды, став одним из соавторов успешного выхода "Астаны" в группу Лиги Европы.

Нургалиев провел за столичную команду 18 встреч и забил семь мячей, а также выиграл чемпионат и Кубок Казахстана.

Матч "Астана" - "Тобол" пройдет 13 июня. Хозяева поединка лидируют в чемпионате, а костанайцы с отставанием на три очка занимают вторую строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1,2,3), ФК "Астана"© (4,5,6,7,8,9)

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