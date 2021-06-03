"Астана" сделала заявление по поводу назначения Дмитрия Васильева

"Астана" прокомментировала слухи вокруг назначения Дмитрия Васильева на руководящую должность столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В ряде СМИ появилась информация о назначении Васильева на руководящую должность в "Астане". Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в 2015 году российский специалист руководил талдыкорганским "Жетысу", в 2015-2016 годах - футбольным клубом "Актобе".

Ранее болельщики "Астаны" выступили против назначения Васильева.

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