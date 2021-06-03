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Болельщики "Астаны" выступили против назначения Дмитрия Васильева

Подписаны петиции на имя Минспорта и президента КФФ.

Болельщики "Астаны" выступили против назначения Дмитрия Васильева
Дмитрий Васильев. Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Болельщики "Астаны" выступили против возможного назначения Дмитрия Васильева на руководящую должность в столичном клубе.

Группы фанатов из движения Old Boys и "12-й игрок" сообщили о подписании петиции на имя министра спорта и туризма Актоты Раимкуловой и президента Казахстанской федерации футбола Адильбека Джаксыбекова

Михаил Гурман покинул ФК "Астана" - источник

Дмитрий Васильев в разные годы был коммерческим директором российских футбольных клубов "Динамо", "Москва", "Урал", "Ростов" и директором по стратегическому развитию клуба "Тюмень".

В 2015 году российский специалист руководил талдыкорганским "Жетысу", в 2015-2016 годах - футбольным клубом "Актобе".

В 2016 году Васильева задержали по подозрению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, незаконной выплате премий членам ФК "Актобе" в размере более 240 миллионов тенге. В мае 2017 года ему дали восемь лет лишения свободы. Через несколько месяцев содержание под стражей по решению суда заменили ограничением свободы, позже Васильева оправдал Верховный суд РК, производство по делу прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Васильев подал иск о возмещении морального вреда в размере миллиарда тенге, но отсудил только миллион тенге. В 2020 году Васильев работал спортивным директором павлодарского "Иртыша", который впоследствии был закрыт.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021

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