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Михаил Гурман покинул ФК "Астана" - источник

Уже известен его преемник.

Михаил Гурман покинул ФК "Астана" - источник
Михаил Гурман. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В футбольном клубе "Астана" произошли кадровые изменения. Как сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана", Михаил Гурман смещен с должности генерального директора столичного клуба.

С большой долей вероятности его место займет Баглан Ергешев. Ранее Ергешев трудился в качестве руководителя Профессиональной футбольной лиги и вице-президента Казахстанской федерации футбола, работал в "Ордабасы" и "Окжетпесе".

По неофициальной информации, инициатива приглашения Ергешева на должность руководителя клуба принадлежит вице-министру культуры и спорта РК Ерлану Кожагапанову.

Напомним, Гурман стал генеральным директором "Астаны" в июле 2019 года. В бытность футболистом он защищал цвета кызылординской "Орбиты", алматинского "Кайрата", павлодарского "Трактора", карагандинского "Шахтера" и талдыкорганского "Жетысу", входит в клуб G100 Клуба казахстанских бомбардиров. Именно на "Кайрат" пришелся наиболее яркий период его спортивной карьеры. В составе алматинского клуба он провел четыре сезона, в которых сыграл 75 матчей и забил 13 мячей.

Также Гурман был директором ПФЛК, занимал должность вице-президента ФФК.

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Метки:
Астана ФК Гурман Михаил КПЛ-2021

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