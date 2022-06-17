"Астана" приготовила "трансферную бомбу" перед Лигой конференций

©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:29

"Астана" в качестве усиления линии обороны нацелилась на центрального защитника "Тобола" Алексу Амановича, сообщает Meta-ratings.kz.

С приходом в костанайский клуб сербского специалиста Милана Милановича "Тобол" перешел на схему 4-2-3-1.

При этой схеме на позиции двух центральных защитников могут сыграть Сергей Малый, Александр Марочкин, Жарко Томашевич и Алекса Аманович, однако легионера из Северной Македонии стали использовать левым защитником.

Это не устраивает балканского футболиста, поэтому за ситуацией вокруг Амановича следят в "Астане".

Источник называет переход легионера "трансферной бомбой", ведь он состоится перед стартом в еврокубках.

В текущем сезоне Аманович сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отметился голевой передачей.

Напомним, "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с польским "Ракувом". Игры этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

В Польше указали на главное преимущество "Астаны" в Лиге конференций

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22
2 Астана 12 6 3 3 23-12 21
3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21
4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19
5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18
6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17
7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16
8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16
9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14
10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13
11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12
12 Туран 10 2 5 3 6-9 11
13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11
14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!
Метки:
КПЛ Астана ФК Тобол ФК Футбольные трансферы

Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 17:29
© 2008 - 2022 ТОО «EML»