"Астана" приготовила "трансферную бомбу" перед Лигой конференций

"Астана" в качестве усиления линии обороны нацелилась на центрального защитника "Тобола" Алексу Амановича, сообщает Meta-ratings.kz.
С приходом в костанайский клуб сербского специалиста Милана Милановича "Тобол" перешел на схему 4-2-3-1.
При этой схеме на позиции двух центральных защитников могут сыграть Сергей Малый, Александр Марочкин, Жарко Томашевич и Алекса Аманович, однако легионера из Северной Македонии стали использовать левым защитником.
Это не устраивает балканского футболиста, поэтому за ситуацией вокруг Амановича следят в "Астане".
Источник называет переход легионера "трансферной бомбой", ведь он состоится перед стартом в еврокубках.
В текущем сезоне Аманович сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отметился голевой передачей.
Напомним, "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с польским "Ракувом". Игры этой стадии пройдут 21 и 28 июля.
В Польше указали на главное преимущество "Астаны" в Лиге конференций
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Каспий
|12
|7
|1
|4
|15-12
|22
|2
|Астана
|12
|6
|3
|3
|23-12
|21
|3
|Тараз
|12
|6
|3
|3
|15-9
|21
|4
|Атырау
|12
|5
|4
|3
|16-12
|19
|5
|Тобол
|12
|5
|3
|4
|19-16
|18
|6
|Актобе
|11
|5
|2
|4
|11-14
|17
|7
|Шахтер
|11
|5
|1
|5
|16-14
|16
|8
|Кайрат
|12
|4
|4
|4
|11-16
|16
|9
|Ордабасы
|11
|4
|2
|5
|14-12
|14
|10
|Аксу Ак
|10
|4
|1
|5
|10-10
|13
|11
|Кызыл-Жар
|12
|2
|6
|4
|12-15
|12
|12
|Туран
|10
|2
|5
|3
|6-9
|11
|13
|Акжайык
|11
|3
|2
|6
|4-10
|11
|14
|Махтаарал
|12
|2
|3
|7
|10-21
|9
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