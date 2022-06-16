В Польше указали на главное преимущество "Астаны" в Лиге конференций

Журналист польского телеканала TVP Sport Куба Локетек в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал результаты жеребьевки Лиги конференций для "Астаны". Также он назвал главное преимущество казахстанской команды.

В рамках второго квалификационного раунда "Астана" сыграет с польским "Ракувом". Игры этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

"Жеребьевка свела две хорошие команды. "Астана" - клуб с большим еврокубковым опытом. Я думаю, что "Ракуву" будет очень непросто. Пусть и казахстанский клуб не так опасен, как раньше, но чемпионат в местной лиге в разгаре. Кондиции команды будут на высоком уровне, тогда как в Польше сезон только будет разгоняться.

Это единственная опасность для польского клуба. В остальном противостояние выглядит равным. Шансы оппонентов равны", - отметил Локетек.

Напомним, после жеребьевки поляки "подкололи" казахстанский клуб, который, со своей стороны, достойно ответил.

На этой стадии турнира выступят и другие казахстанские клубы. "Кызыл-Жар" встретится с хорватским "Осиеком", а "Кайрату" будет противостоять венгерская "Кишварда".

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