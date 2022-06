"Астана" ответила на троллинг соперника по Лиге конференций

Футбольный клуб "Астана" ответил на троллинг со стороны польского "Ракува", с которым по итогам жеребьевки сыграет в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игры этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

Ранее поляки "подкололи" казахстанский клуб, который, со своей стороны, достойно ответил.

"Где здесь клуб из Ченстохова? Помогите нам найти", - говорится в комментарии астанчан, давших понять, что они, в отличие от "Ракува", играли в группе Лиги чемпионов сезона-2015/16.

- Where is the club from Częstochowa here? Help us to find 👀#UECL #UCL pic.twitter.com/rguHly8Chq