"Астану" потроллили перед дуэлью в Лиге конференций

Польский клуб "Ракув" в юмористической форме проанонсировал матчи с "Астаной" в Лиге конференций, передает корреспондент Vesti.kz.
Конкуренты встретятся во втором квалификационном раунде, а игры состоятся 21 и 28 июля.
- Где находится Нур-Султан?
- Подожди, я проверю *достает атлас мира*.
Таким диалогом поляки проанонсировали противостояние, "подколов" соперников из Казахстана.
- Gdzie jest Nur-Sułtan?— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) June 15, 2022
- Czekaj, sprawdzę
*wyjmuje atlas świata*#UECL pic.twitter.com/hLwFiglaJ5
"Хорошо, мы выезжаем", - продолжается импровизированная беседа с использованием видео из известного телешоу.
DOBRA, WYJEŻDŻAMY JUŻ TERAZ. pic.twitter.com/O9qfy2o8YG— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) June 15, 2022
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