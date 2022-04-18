"Астана" потеряла вратаря

Голкипер "Астаны" Александр Заруцкий выбыл на несколько дней из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что он получил травму стопы в матче за молодежную команду в столичном дерби против "Жениса" и был заменен в перерыве. При этом ему удалось избежать серьезного повреждения, но несколько дней тренировочного процесса вратарь пропустит.

28-летний Заруцкий выступает за астанчан с 2021 года. В его карьере также были "Кайсар", "Иртыш", "Атырау", "Кызыл-Жар", "Шахтер". Провел два матча за молодежную сборную Казахстана.

Напомним, что в шестом туре КПЛ "Астана" потерпела сенсационное поражение. В следующем туре, 22 апреля, столичный клуб дома примет "Каспий".

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