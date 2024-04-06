"Астана" подписала забивного нападающего из Африки

"Астана" объявила о подписании новичка из Нигерии Ннамди Аханону. 22-летний нападающий перебрался в Казахстан из чемпионата Албании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он начал свою профессиональную карьеру в 2021 году на родине, откуда летом 2022-го бесплатно перешел в албанскую "Турбину" из второго дивизиона. Спустя еще год Аханону перебрался в другой клуб из этой страны, на этот раз из высшей лиги - "Скендербеу".

За несколько месяцев в составе "Скендербеу" Аханону провел 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал два ассиста. Команда идет на пятом месте в чемпионате из десяти возможных.

Аханону выступает в центре нападения и составит конкуренцию двум другим новичкам столичных - Карлитосу и Рамазану Каримову.

Следующий матч "Астаны" пройдет уже завтра, 7 апреля. Команда в гостях встретится с "Шахтером". Если Ннамди будет доступен к игре, то сможет дебютировать за клуб уже завтра.