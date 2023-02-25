"Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана

ФК "Астана" стал обладателем Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч за трофей прошел сегодня, 25 февраля, в столице.

"Астана" является чемпионом КПЛ-2022. Ее соперником стал "Ордабасы" - обладатель Кубка Казахстана прошлого года. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

В первом тайме участники Суперкубка обменялись голами всего за минуту.

На восьмой минуте "Астану" вывел вперед Алекса Аманович, которому ассистировал Марин Томасов. А уже на девятой "Ордабасы" сравнял благодаря точному удару Еркебулана Тунгышбаева. На 38-й минуте хозяева снова вышли вперед - пенальти пробил Дембо Дарбо. И в итоге счет, установленный в первом тайме, остался окончательным.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться тут.

Напомним, что с розыгрыша Суперкубка начинается сезон чемпионата Казахстана-2023. Его календарь доступен по этой ссылке.

Фото: ©Турар Казангапов