"Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:57
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Суперкубок Казахстана по футболу, Финал

Астана - Ордабасы 2:1

Голы:

Аманович (Томасов), 8 (1:0); Тунгышбаев (Тагыберген), 9 (1:1); Дарбо, 38 (2:1)

ФК "Астана" стал обладателем Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч за трофей прошел сегодня, 25 февраля, в столице.

"Астана" является чемпионом КПЛ-2022. Ее соперником стал "Ордабасы" - обладатель Кубка Казахстана прошлого года. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

В первом тайме участники Суперкубка обменялись голами всего за минуту. 

На восьмой минуте "Астану" вывел вперед Алекса Аманович, которому ассистировал Марин Томасов. А уже на девятой "Ордабасы" сравнял благодаря точному удару Еркебулана Тунгышбаева. На 38-й минуте хозяева снова вышли вперед - пенальти пробил Дембо Дарбо. И в итоге счет, установленный в первом тайме, остался окончательным.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться тут.  

Напомним, что с розыгрыша Суперкубка начинается сезон чемпионата Казахстана-2023. Его календарь доступен по этой ссылке

Фото: ©Турар Казангапов

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Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК Суперкубок Казахстана КПЛ Межсезонье в КПЛ

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