"Астана" определилась с основным голкипером

Сербский голкипер Марко Милошевич покинул "Каспий". Об этом сообщил он сам, хотя не уточнил, где продолжит карьеру, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом Meta-ratings.kz отмечает, что он с нового сезона будет выступать за "Астану", которую в межсезонье принял бывший наставник актауского клуба Срджан Благоевич.

"Пора прощаться, два года пролетели незаметно. Хочу поблагодарить всех болельщиков и сотрудников клуба, также хочу поблагодарить игроков. Вы стали моей семьей, и я чувствовал себя как дома, большое вам спасибо за это! Спасибо за все моменты, проведенные вместе, спасибо за дружбу, которую вы мне подарили, я никогда этого не забуду. Держитесь вместе, оставайтесь сильными! Желаю удачи и до скорой встречи!" - написал он на своей странице в Instagram.

30-летний Милошевич выступал за "Каспий" с 2020 года. Прежде он играл только за сербские клубы.