"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро

Сейчас он свободный агент.

Гиа Григалава. Фото: euro-football.ru
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:22

Бывший защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24.ru, в услугах 31-летнего игрока заинтересована "Астана". Вероятно, столичный клуб видит в нем замену Вараздату Арояну, который уходит в испанский "Кадис".

Грузинский футболист играл в "Арсенале" с января 2017 года. Этим летом у него истек срок контракта с клубом. В сезоне-2020/21 Григалава провел 21 матч. В концовке чемпионата он был дисквалифицирован на три игры.

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31-летний Григалава также имеет опыт выступлений за нижегородскую "Волгу", "Анжи", ростовский СКА, ФК "Москва" и "Ростов".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:22
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