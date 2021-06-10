"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро

Бывший защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24.ru, в услугах 31-летнего игрока заинтересована "Астана". Вероятно, столичный клуб видит в нем замену Вараздату Арояну, который уходит в испанский "Кадис".

Грузинский футболист играл в "Арсенале" с января 2017 года. Этим летом у него истек срок контракта с клубом. В сезоне-2020/21 Григалава провел 21 матч. В концовке чемпионата он был дисквалифицирован на три игры.

"Астана" столкнулась с проблемами перед матчем с "Тоболом" за лидерство в КПЛ

31-летний Григалава также имеет опыт выступлений за нижегородскую "Волгу", "Анжи", ростовский СКА, ФК "Москва" и "Ростов".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!