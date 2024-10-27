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"Астана" - "Актобе": кто фаворит и какие проблемы у участников центрального матча 24-го тура КПЛ?

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"Астана" - "Актобе": кто фаворит и какие проблемы у участников центрального матча 24-го тура КПЛ? ©ФК "Актобе"

Сегодня, 27 октября, в Алматы пройдет один из самых важных матчей последних туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В очной встрече схлестнутся претендующие на чемпионство "Астана" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему статуса фаворита этого противостояния.

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Сегодня, 27 октября, в Алматы пройдет один из самых важных матчей последних туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В очной встрече схлестнутся претендующие на чемпионство "Астана" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему статуса фаворита этого противостояния.

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За "Астану" говорит то, что для них Алматы - это в большей степени домашняя территория, чем для "Актобе". Все-таки столичные весь сезон проводят в этом городе и уже привыкли к местным условиям.

Кроме того, у "Актобе" не было игровой практики с начала октября, а вот у "Астаны" тонус на отличном уровне, чему свидетельством являются три проведенные игры за последние пару недель.


На последний еврокубковый матч с валлийским "Нью-Сейнтс" (0:2) сине-желтые оставили всех основных игроков и лидеров в Казахстане, отправившись на тяжелый выезд с футболистами ротации и дублерами. Это говорит о том, насколько важен для "Астаны" матч с "Актобе".

Тем не менее у столичных есть потеря - это дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек Алекса Аманович. Это значит, что кто-то из игроков, только вчера вернувшихся после длительного путешествия в Великобританию, уже сегодня должен будет выйти с первых минут против "Актобе".


Но если говорить про потери гостей, то из-за дисквалификации не сыграют Багдат Каиров и Алибек Касым. Причем второй, несмотря на позицию центрального защитника, успешно играет против столичных - у него три гола в восьми матчах с "Астаной", два из которых - в футболке "Актобе". Их отсутствие станет проблемой для красно-белых, у которых и так короткая скамейка.

Если "Астана" сейчас вышла практически на пик, то "Актобе" аналогичный отрезок будто бы оставил позади. В последние месяцы красно-белые неоднократно сталкивались с ситуациями, когда их спад был заметен невооруженным глазом.

С другой стороны, у "Актобе" хорошие результаты в последних матчах против столичных - они не проигрывали им с марта 2022-го. Но и для "Астаны" это хорошая мотивация вернуть должок за все годы в столь важном матче.


Если подытожить все вышесказанное, то вывод следующий: "Астана" является фаворитом матча с "Актобе". Да, у команды сейчас плотный календарь, но это лучше, чем находиться без матчей почти весь месяц, как это случилось с "Актобе". Основные лидеры хозяев свежи и полны решимости, а у гостей не будет пары ключевых игроков. 

Статус фаворита и хозяев поля у "Астаны" есть, но смогут ли столичные подтвердить его по ходу матча? Увидим уже сегодня, 27 октября, в 18:00. Прямая трансляция будет доступна на канале и официальном сайте Qazsport. Эту встречу для вас прокомментируют Ерсин Ерик и Димаш Тулегенов.

Отметим, что сейчас у "Астаны" и "Актобе" по 37 набранных баллов. Их в таблице опережают "Кайрат" (41) и "Ордабасы" (39), уже сыгравшие в этом туре. Также необходимо отметить, что у "Астаны" есть матч в запасе.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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