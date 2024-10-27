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Казахстанский футболист сыграл против лидеров зарубежного чемпионата

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Казахстанский футболист сыграл против лидеров зарубежного чемпионата ©IG/georgyzhukov10

Хавбек из Казахстана Георгий Жуков принял участие в матче 29-го тура чемпионата Китая. Его "Цанчжоу Майти Лайонс" на своем поле принимал лидеров турнирной таблицы из "Шанхай Порт", передают Vesti.kz.

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Хавбек из Казахстана Георгий Жуков принял участие в матче 29-го тура чемпионата Китая. Его "Цанчжоу Майти Лайонс" на своем поле принимал лидеров турнирной таблицы из "Шанхай Порт", передают Vesti.kz.

29-летний полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл вплоть до финального свистка. Его команда проиграла со счетом 0:1 - единственный гол на 14-й минуте забил форвард гостей У Лей. На 62-й минуте Жуков получил желтую карточку.

После этого матча в активе "Цанчжоу" осталось 29 очков. Команда занимает 12-ю строчку из 16 возможных. Что касается "Шанхай Порт", то у коллектива 75 очков и лидерство в чемпионате за один тур до финиша.

В этом сезоне Жуков провел за команду 22 матча в чемпионате, забив один гол и получив пять предупреждений. На его счету 21 игра в футболке сборной Казахстана.

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