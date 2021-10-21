Автор: Димаш Тулегенов

По итогам 24 туров Olimpbet-чемпионата Казахстана вышедшими на замену игроками было забито 62 мяча. Корреспондент Vesti.kz составил список тех, кто делал это как минимум два раза. Таких футболистов оказалось всего шесть.

Николай Ковталюк ("Акжайык")

Два гола после выхода на замену в майском матче против "Турана" на свой счет записал украинский форвард уральского клуба. 26-летний нападающий появился на поле на 64-й минуте встречи и за оставшееся время сумел оформить дубль. Его голы стали единственными в этой игре, которая прошла в Туркестане.

Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

Дважды результативно входил в игру кыргызский вингер алматинцев. 20-летний Алыкулов появился на поле на 77-й минуте июньской встречи с "Каспием" (5:1). Тогда ему хватило времени, чтобы забить гол.

Спустя девять дней он поучаствовал в домашнем разгроме "Атырау" (5:0), выйдя на поле на 65-й минуте.

Элгуджа Лобжанидзе ("Тобол")

В мае 29-летний грузинский форвард вышел на замену на 63-й минуте гостевого матча с "Шахтером" (3:0). За оставшиеся полчаса игры Лобжанидзе поразил цель.

В начале июля тренер выпустил Элгуджу на 78-й минуте против "Турана" (4:2). Тогда нападающему тоже хватило времени, чтобы пополнить свой бомбардирский счет.

Роман Муртазаев ("Астана")

Уже бывший нападающий столичной команды оформил дубль и сделал ассист в домашнем матче против "Атырау" (6:2), который состоялся в апреле. На все это футболисту понадобилось всего полчаса игрового времени.

Сергей Хижниченко ("Ордабасы")

На старте сезона некогда талантливый и многообещающий форвард получил считанные минуты в гостевых матчах с "Шахтером" (2:0) и "Актобе" (4:4). Но оба раза ему хватало этого времени, чтобы забивать важные мячи.

Рифат Нурмугамет ("Актобе")

Нет равных в эффективности выходов на замену 25-летнему полузащитнику актюбинцев. Но нужно отметить, что свое везение на весь сезон он, судя по всему, исчерпал еще в апреле. В течение девяти дней он трижды вышел на замену и в каждом из матчей забил.

Сначала он помог команде обыграть на выезде "Атырау" (3:1), появившись на поле на 80-й минуте встречи.

Затем забил в ворота "Ордабасы" (4:4), сравняв и доведя счет до 3:3 после появления на газоне на 81-й минуте.

Ну и, наконец, принес победу в гостевом матче с "Кызыл-Жаром" (2:1), выйдя на замену на 74-й минуте.

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Напомним, что до окончания сезона премьер-лиги командам осталось провести два матча.

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