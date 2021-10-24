Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал эпизод с уходом команды под трибуны до завершения первого тайма в матче с "Кайратом", сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

- Андрей Валерьевич, что это было? Зачем вы увели команду с поля?

- Во-первых, это была инициатива команды. Они были на поле, видели все изнутри. И это было их решение. Я поддержал их в этом. Сказал им: "Если так решили, то тогда пойдемте в раздевалку, чтобы это не выглядело так, будто мы водички попить собрались".

Во-вторых, я сегодня вспомнил матч сборных России и Болгарии. Там судья не дал три стопроцентных пенальти в ворота болгар. Схожесть в том, что для того судьи это тоже был последний матч в карьере, и он понимал, что никаких дисциплинарных взысканий ему не будет.

Сегодня Чесноков тоже судил свой последний матч в карьере. Почему ему доверили его отработать? Для кого этот подарок - для него или для кого-то еще?

- Это надо спросить у испанского главы судейского комитета.

- Кстати, я встретил его только что. Спросил, как он оценит работу судьи. Он ответил "excellent". Я желаю ему удачи и успехов.

Еще хочу сказать, что сегодня на поле встречались две лучшие команды чемпионата.

Напомним, "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 1:0 и лишил ее лидерства в чемпионате за тур до конца. Футболисты "Астаны" покинули поле на 42-й минуте первого тайма, но вернулись через несколько минут и продолжили игру.

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