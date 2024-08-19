Александр Кержаков отреагировал на свое признание в Казахстане

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков в интервью "Чемпионату" прокомментировал свое признание лучшим тренером по итогам июля в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Такое мнение выразили капитаны и главные тренеры клубов Премьер-лиги.

Под руководством 41-летнего российского специалиста алматинцы в прошлом месяце сыграли вничью с "Женисом" (1:1) и обыграли "Шахтер" со счетом 3:0.

"В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия. Если говорить в общем, два с половиной месяца - совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды. Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом. Но, еще раз повторюсь, два с половиной месяца - совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду. Награда лучшему тренеру? Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".

Клуб сохранил позиции в топ-3, а сейчас возглавляет турнирную таблицу (31 балл), хотя, по потерянным очкам уступает "Ордабасы", у которого 29 баллов и две игры в запасе.

Напомним, Кержаков возглавил "Кайрат" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Кирилла Кекера. Под руководством россиянина алматинцы провели в КПЛ семь матчей, в которых одержали пять побед и по одной игре закончили вничью и проиграли.

Добавим, что лучшим игроком июля стал лидер алматинцев Жоао Пауло, забивший два гола в двух матчах.