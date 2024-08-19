Александр Кержаков отреагировал на свое признание в Казахстане

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:54
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков в интервью "Чемпионату" прокомментировал свое признание лучшим тренером по итогам июля в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Такое мнение выразили капитаны и главные тренеры клубов Премьер-лиги.

Под руководством 41-летнего российского специалиста алматинцы в прошлом месяце сыграли вничью с "Женисом" (1:1) и обыграли "Шахтер" со счетом 3:0.

"В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия. Если говорить в общем, два с половиной месяца - совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды.

Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом. Но, еще раз повторюсь, два с половиной месяца - совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду.

Награда лучшему тренеру? Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".

Клуб сохранил позиции в топ-3, а сейчас возглавляет турнирную таблицу (31 балл), хотя, по потерянным очкам уступает "Ордабасы", у которого 29 баллов и две игры в запасе.

Напомним, Кержаков возглавил "Кайрат" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Кирилла Кекера. Под руководством россиянина алматинцы провели в КПЛ семь матчей, в которых одержали пять побед и по одной игре закончили вничью и проиграли.

Добавим, что лучшим игроком июля стал лидер алматинцев Жоао Пауло, забивший два гола в двух матчах.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Кайрат ФК КПЛ Россия Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:54
КПЛ
Александр Кержаков отреагировал на свое признание в Казахстане
Вчера , 16:21
КПЛ
Александр Кержаков стал лучшим тренером в Казахстане
Вчера , 14:06
КПЛ
Казахстанец или иностранец? Кто станет новым тренером "Ордабасы"
Вчера , 12:28
КПЛ
Футболист сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана
Вчера , 09:53
КПЛ
Чемпионство уплывает от "Актобе"? Подробности
Вчера , 07:38
КПЛ
Тренер сборной отказал "Ордабасы". Известна причина
18 августа, 22:22
КПЛ
Сенсация определила нового лидера КПЛ
18 августа, 20:31
КПЛ
Разгромом завершился матч "Тобола" в КПЛ
18 августа, 20:08
КПЛ
Драма с пятью голами и удалением случилась в матче "Ордабасы" в КПЛ
18 августа, 14:40
КПЛ
Пенсионеры-чемпионы из Казахстана узнали цену вылета из еврокубков
© 2008 - 2024 ТОО «EML»