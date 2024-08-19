Александр Кержаков стал лучшим тренером в Казахстане
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Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков признан лучшим тренером месяца по итогам июля в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Такое мнение выразили капитаны и главные тренеры клубов Премьер-лиги.
Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков признан лучшим тренером месяца по итогам июля в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Такое мнение выразили капитаны и главные тренеры клубов Премьер-лиги.
Под руководством 41-летнего российского специалиста алматинцы в прошлом месяце сыграли вничью с "Женисом" (1:1) и обыграли "Шахтер" со счетом 3:0.
Клуб сохранил позиции в топ-3, а сейчас возглавляет турнирную таблицу (31 балл), хотя, по потерянным очкам уступает "Ордабасы", у которого 29 баллов и две игры в запасе.
Напомним, Кержаков возглавил "Кайрат" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Кирилла Кекера. Под руководством россиянина алматинцы провели в КПЛ семь матчей, в которых одержали пять побед и по одной игре закончили вничью и проиграли.
Добавим, что лучшим игроком июля стал лидер алматинцев Жоао Пауло, забивший два гола в двух матчах.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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