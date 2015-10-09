"Актобе" не смог подписать героя Лиги чемпионов и конкурента Анарбекова. Подробности

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ФК "Актобе" ищет основного вратаря на замену румыну Андрею Владу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, руководство и селекционный отдел рассматривают несколько кандидатур на пост первого номера, среди которых Султан Бусурманов ("Тобол") и ранее находился в списке Дмитрий Непогодов из "Улытау". Однако приоритетным вариантом выглядел голкипер "Кайрата" и сборной Казахстана Александр Заруцкий, у которого завершается контракт с клубом в конце текущего года.

"Актобе" мог избавиться от Андрея Влада в случае прихода Заруцкого, однако клуб из Алматы решил продлить соглашение с 32-летним вратарем. По данным СМИ, легионер из Румынии ежемесячно зарабатывает в "Актобе" около 9 миллионов тенге.

Добавим, что Заруцкий помог "Кайрату" в квалификации Лиги чемпионов, однако в первой игре раунда плей-офф против "Селтика" в Глазго получил травму. Вместо него в матчах Лиги чемпионов ворота команды защищали Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.

В сезоне-2025 Александр Заруцкий провел за "Кайрат" во всех турнирах 23 матча. Также в марте он дебютировал за сборную Казахстана в официальных играх.

