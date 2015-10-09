Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Неловкий вопрос блогера застал жену Месси врасплох: что она ответила?

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, попала в объектив блогера Зива Тамира после матча по паделу, сообщают Vesti.kz.

Контент-мейкер, снимающий люксовые часы, обратил внимание на её модель стоимостью около 27 тысяч долларов.

Не узнав супругу Месси, он задал ей неловкий вопрос: "А чем вы зарабатываете на жизнь?".

Антонелла смутилась, улыбнулась и перевела взгляд на подругу, которая что-то сказала ей по-испански; в ответ она лишь подняла палец вверх и снова улыбнулась, так и не представившись.

Тем временем Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" и зарабатывает в МЛС более чем солидные деньги.

