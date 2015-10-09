Досрочно стал известен чемпион Узбекистана по футболу

Ферганский "Нефтчи" досрочно стал чемпионом Узбекистана по футболу, разгромив в матче 29-го тура "Кызылкум" (4:1), сообщают Vesti.kz.

Голы с составе победителей забили Алишер Одилов (дубль), Жамшид Искандеров и чемпион КПЛ-2024 в составе "Кайрата" Ибрахимхалил Юлдошев.

За "Кызылкум" отличился Шохруз Норхонов.

Таким образом, за тур до финиша набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей. Идущий вторым ташкентский "Пахтакор" набрал 59 баллов.

"Нефтчи" стал шестикратным чемпионом Узбекистана, выиграв титул впервые за 24 года. Самым титулованным в чемпионате Узбекистана является "Пахтакор", у которого 16 чемпионств.