Именитый тренер оценил итоги жеребьевки "стыков" на ЧМ-2026: его команда в деле

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2026. В марте его команда сыграет в полуфинале против Турции, сообщают Vesti.kz.

"Все команды находятся примерно на одном уровне, так что в плей-офф нельзя выбрать лёгкого соперника. Я думаю, что у каждой команды есть шанс. Я бы не сказал, что хорошо знаю Турцию, но я видел их недавний матч против Испании, и там было 6 игроков, которые дебютировали под моим руководством в составе этой команды. Сейчас у них гораздо больше опыта. Они сейчас в хорошей форме", - приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

"В течение следующих четырёх месяцев нам нужно улучшать игру, стабильно показывая хорошие результаты в матчах за клуб, чтобы быть в форме к плей-офф. Нельзя просто говорить о шансах - случиться может всякое, футбол полон сюрпризов".

"Нас ждёт напряжённая атмосфера, и мы должны быть готовы к этому. У нас есть опыт матча против Боснии в Зенице - мы знаем, какой будет атмосфера, хотя приём может отличаться. Играем матч за матчем, а потом посмотрим, что будет. Мы пока не думаем о финале".

Победитель противостояния Турция — Румыния встретится в финале с сильнейшим из пары Словакия — Косово.