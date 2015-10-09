Двойной успех: прошлогодний чемпион Казахстана выиграл чемпионат Узбекистана

Защитник Ибрахимхалил Юлдошев стал чемпионом Узбекистана по футболу в составе ферганского "Нефтчи", сообщают Vesti.kz.

24-летний футболист помог своему клубу выиграть золотые медали за тур до финиша чемпионата. В домашнем матче 29-го тура против "Кызылкума" (4:1) он оформил взятие ворот.

На его счету 23 матча три гола и два ассиста в составе ферганцев.

"Нефтчи" стал недосягаемым для "Пахтакора" и впервые с 2001 года примерил золотые медали.

Отметим, что в 2024 году Юлдошев выступал в составе алматинского "Кайрата" и выиграл чемпионат Казахстана.

На его счету 23 матча за алматинцев во всех турнирах, в которых, он забил два гола и сделал две результативные передачи.