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"Актобе" решил судьбу вратаря сборной Казахстана

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"Актобе" решил судьбу вратаря сборной Казахстана Александр Заруцкий. Фото: ФК "Актобе"©

ФК "Актобе" объявил о продлении контракта с голкипером Александром Заруцким, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

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ФК "Актобе" объявил о продлении контракта с голкипером Александром Заруцким, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

В нынешнем сезоне Заруцкий провёл 31 матч во всех турнирах, в семи из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Условия и срок нового соглашения клуб не уточнил.


33-летний Заруцкий ранее выступал в КПЛ за "Кызылжар", "Атырау", "Иртыш", "Кайсар", "Астану" и "Кайрат".

Футболист в составе "Астаны" и "Кайрата" становился чемпионом Казахстана. В составе "Шахтера" Заруцкий завоевал Кубок страны. Кроме того, он трижды становился обладателем Суперкубка Казахстана. 

В составе сборной Казахстана голкипер "Актобе" провёл четыре матча.

В прошедшем сезоне "Актобе" занял пятое место в КПЛ-2026. Клуб не попал в еврокубки на будущий сезон.

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