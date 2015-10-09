Вратарь "Кайсара" обратился к болельщикам после провального сезона и вылета из КПЛ

Вратарь кызылординского "Кайсара" Нурымжан Салайдин опубликовал в соцсетях пост после вылета "волков" из КПЛ и поражения в финале Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Футболист обратился к болельщикам после неудачного сезона, признал, что команда не выполнила поставленные задачи, и поблагодарил поклонников за поддержку до последнего момента.

"К сожалению, этот сезон сложился не так, как мы рассчитывали. Нам не удалось достичь поставленных целей. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело это переживают болельщики. Выходя на каждый матч, я старался защищать честь команды и выкладываться на все сто процентов. Я понимаю ваши ожидания и доверие, которое вы на нас возлагали. Знаю, сколько переживаний и разочарований болельщикам приносят каждое поражение и неудача. От всего сердца благодарю всех болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря ни на что. Особенно хочу выразить уважение тем, кто верил в нас до самого последнего момента", - написал Салайдин.

В прошедшем сезоне 31-летний голкипер провёл 25 матчей во всех турнирах, пропустив 36 мячей. Пять игр он отстоял на ноль.

Напомним, "Кайсар" по итогам сезона-2026 занял последнее место в КПЛ и в следующем году выступит в Первой лиге.

В Кубке Казахстана "волки" дошли до финала. где разгромно уступили новому чемпиону КПЛ шымкентскому "Ордабасы".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!