Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:40
 

"Актобе" расстанется с капитаном и легионерами

  Комментарии

Поделиться
"Актобе" расстанется с капитаном и легионерами ©ФК "Актобе"

В зимнее трансферное окно "Актобе" покинут несколько иностранных футболистов, включая действующего капитана Леонеля Струмию, передают Vesti.kz

Поделиться

В зимнее трансферное окно "Актобе" покинут несколько иностранных футболистов, включая действующего капитана Леонеля Струмию, передают Vesti.kz

По информации fcaktobe_tkb, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский защитник Дмитрий Бессмертный и хорватский защитник Матео Барач покинут клуб. 

Струмия выступал за "Актобе" два сезона и даже являлся капитаном команды. Ранее "Актобе" также покинул казахстанский полузащитник Арман Кенесов - он перебрался в "Астану". 

В минувшем сезоне "Актобе" занял третье место в чемпионате Казахстана и завоевал Кубок Казахстана. Главным тренером "красно-белых" на следующий сезон останется Игорь Леонов. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Актобе ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!