"Актобе" расстанется с капитаном и легионерами

В зимнее трансферное окно "Актобе" покинут несколько иностранных футболистов, включая действующего капитана Леонеля Струмию, передают Vesti.kz.

По информации fcaktobe_tkb, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский защитник Дмитрий Бессмертный и хорватский защитник Матео Барач покинут клуб.

Струмия выступал за "Актобе" два сезона и даже являлся капитаном команды. Ранее "Актобе" также покинул казахстанский полузащитник Арман Кенесов - он перебрался в "Астану".

В минувшем сезоне "Актобе" занял третье место в чемпионате Казахстана и завоевал Кубок Казахстана. Главным тренером "красно-белых" на следующий сезон останется Игорь Леонов.