"Актобе" нашел замену Игорю Шацкому в сборной Казахстана

"Актобе" в текущее межсезонье планирует качественно усилить вратарскую линию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в СМИ вышла информация о переходе 25-летнего Мухаммеджана Сейсена из "Астаны". Вратарь уверенно сыграл в составе столичного клуба в Лиге конференций и Кубке Лиги.

Также "красно-белые" не прочь вернуть Стаса Покатилова из "Тобола". Голкипер уже дважды переходил в "Актобе" - в 2015 и 2022 годах.

Что касается основного вратаря Игоря Шацкого, то он близок к возвращению в карагандинский "Шахтер", воспитанником которого является. По итогам минувшего сезона в КПЛ "горняки" впервые в истории вылетели в первую лигу.

Добавим, что "Актобе" в будущем сезоне продолжит тренировать украинский специалист Игорь Леонов.