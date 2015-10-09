В "Актобе" приняли решение по трансферу защитника за 418 миллионов

Спортивный директор "Актобе" Марат Хайруллин в интервью "Чемпионату" прокомментировал слухи о потенциальном переходе защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщают Vesti.kz.

Ранее о заинтересованности клуба в футболисте сообщал журналист Иван Карпов.

"Агапова, как и многих футболистов, предлагали нам. Но он нам не подошёл, эту историю можно считать завершённой", — сказал Хайруллин.

Отметим, что трансферная стоимость 25-летнего Агапова составляет 700 тысяч евро (418 миллионов тенге).

Напомним, ранее "Актобе" оформил громкий трансфер, подписав 39-летнюю португальскую звезду Луиша Нани.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!