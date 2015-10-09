Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:45
 

В "Актобе" приняли решение по трансферу защитника за 418 миллионов

  Комментарии

Поделиться
В "Актобе" приняли решение по трансферу защитника за 418 миллионов ©ФК "Актобе"

Спортивный директор "Актобе" Марат Хайруллин в интервью "Чемпионату" прокомментировал слухи о потенциальном переходе защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Спортивный директор "Актобе" Марат Хайруллин в интервью "Чемпионату" прокомментировал слухи о потенциальном переходе защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщают Vesti.kz.

Ранее о заинтересованности клуба в футболисте сообщал журналист Иван Карпов.

"Агапова, как и многих футболистов, предлагали нам. Но он нам не подошёл, эту историю можно считать завершённой", — сказал Хайруллин.

Отметим, что трансферная стоимость 25-летнего Агапова составляет 700 тысяч евро (418 миллионов тенге).

Напомним, ранее "Актобе" оформил громкий трансфер, подписав 39-летнюю португальскую звезду Луиша Нани.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 250 человек

Реклама

Живи спортом!