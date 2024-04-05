"Актобе" потерял двух лидеров. Известна дикая причина

Футбольный клуб "Актобе" понес потери в обороне. Речь идет о камерунце Габи Кики и представителе сборной Казахстана Багдате Каирове, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одной из причин послужила "синтетика".

"Пожалели воду - получите травму.

Сразу два игрока "Актобе" получили повреждения. Это Габи Кики и Багдат Каиров. Одна из причин - искусственный газон ОСДЮСШОР по футболу. Точнее, не сама трава, а то, что ее не поливают водой.

После повреждений газон наконец начали поливать. Но неужели для этого нужно было ждать травм?! Вообще, наша беда в том, что мы сначала создаем себе проблемы, а затем героически их решаем", - пишет источник.