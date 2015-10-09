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"Актобе" подписал в нападение участника Лиги чемпионов

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"Актобе" подписал в нападение участника Лиги чемпионов ©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании контракта с нападающим из сборной Нигера Даниэлем Сосой, передают Vesti.kz. Соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2026 года.

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Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании контракта с нападающим из сборной Нигера Даниэлем Сосой, передают Vesti.kz. Соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2026 года.

26-летний форвард является воспитанником академии ганского клуба "Нубл Аррикс". На юношеском уровне Соса выступал за израильские клубы "Маккаби" Нетания и "Бейтар Нес Тубрук". Первым его профессиональным клубом футболиста стал нигерский клуб АСФАН, вместе с которым он стал бронзовым призером чемпионата страны и принимал участие в Лиги Чемпионов КАФ.

Последним клубом нападающего был украинский "Кривбасс", где за два сезона он провел 47 матчей и отличился пятью голами.

В 2021–2022 годах Соса защищал цвета белорусской команды "Ислочь". В составе клуба из чемпионата Беларуси он сыграл 43 матча и забил 15 мячей.

Также в его активе пять голов в 24 матчах за сборную Нигера.


 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 12, мужчины
3 июля 17:00   •   не начат
Туркестан
Туркестан
(Туркестан)
- : -
Актобе-М
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