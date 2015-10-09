"Актобе" подписал в нападение участника Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании контракта с нападающим из сборной Нигера Даниэлем Сосой, передают Vesti.kz. Соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2026 года.

26-летний форвард является воспитанником академии ганского клуба "Нубл Аррикс". На юношеском уровне Соса выступал за израильские клубы "Маккаби" Нетания и "Бейтар Нес Тубрук". Первым его профессиональным клубом футболиста стал нигерский клуб АСФАН, вместе с которым он стал бронзовым призером чемпионата страны и принимал участие в Лиги Чемпионов КАФ.

Последним клубом нападающего был украинский "Кривбасс", где за два сезона он провел 47 матчей и отличился пятью голами.

В 2021–2022 годах Соса защищал цвета белорусской команды "Ислочь". В составе клуба из чемпионата Беларуси он сыграл 43 матча и забил 15 мячей.

Также в его активе пять голов в 24 матчах за сборную Нигера.