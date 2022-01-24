"Актобе" не отпустил футболиста к конкуренту. Может сорваться переход и другого легионера

Футбольный клуб "Актобе" не отпустил своего полузащитника Артураса Жулпу в "Туран", сообщает телеграм-канал "Гол емес". Хотя на литовца очень рассчитывал новый тренер туркестанцев Владимир Газзаев и его даже ждали в расположении команды в отеле, включив в общий список проживающих.

И, похоже, как отмечает источник, не станет переходить в "Туран" форвард "Ахмата" Сенин Себаи. Здесь могут быть две причины - африканец хочет продолжать выступать в РПЛ либо его не устроили финансовые условия казахстанского клуба.

Ивуариец известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Тобол" в период 2019-2020 годов.

Напомним, в КПЛ-2021 туркестанская команда заняла 12-е место. В межсезонье она подписала Максима Федина, Азата Нургалиева и Александра Клещенко.