Газзаев определился еще с одним игроком

Российский защитник Александр Клещенко стал игроком футбольного клуба "Туран", сообщает пресс-служба туркестанцев.

Отмечается, что сегодня, 21 января, 26-летний игрок подписал контракт с клубом.

Клещенко в прошлом сезоне провел за "Ордабасы" 28 матчей и забил один гол. Также в Казахстане выступал за "Тобол". Кроме того, в его карьере были такие команды, как "Алания", "Кубань", "Томь" и "Енисей".

Напомним, в КПЛ-2021 туркестанская команда заняла 12-е место. В межсезонье ее возглавил Владимир Газзаев. Ранее "Туран" подписал Максима Федина и Азата Нургалиева.