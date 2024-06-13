"Актобе" объявил о трансфере Оразова в европейский клуб

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил трансфере полузащитника Рамазана Оразова в европейский клуб, сообщают Vesti.kz.

26-летний хавбек сборной Казахстана продолжит карьеру в клубе "Силькеборг". Хотя ранее сообщалось, что им интересуется местный "Орхус". О клубе можно почитать здесь.

"Достигнуто трансферное соглашение о переходе Оразова в чемпионат Дании.

26-летний игрок перешел в "Актобе" в 2021 году и стал серебряным призером Казахстана в 2022 году в составе красно-белых. Играя за наш клуб, Оразов дебютировал в национальной сборной.

Перед началом текущего сезона Рэм вернулся в "Актобе" и помог команде подняться на первое место. Всего Оразов во всех турнирах сыграл в составе клуба 49 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Рамазан присоединится к новой команде лишь 26 июня – после открытия летнего трансферного окна. Ожидается, что игрок до перехода сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе", - говорится в сообщении.